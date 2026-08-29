Bologna, Orsolini torna sulla Lazio: "Grande difficoltà nelle prime partite..."

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Parla Riccardo Orsolini. L'esterno del Bologna ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Resto del Carlino tornando sulle prime giornate di campionato e sulla sconfitta al debutto contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Guarda, io ho messo in preventivo le prime sei partite. Le prime sei saranno di difficoltà estrema, pura. Lunedì l’Atalanta: il calendario non aiuta. Adesso poi la Serie A è diventata incerta come la B: la prima può perdere con l’ultima, si livella sempre di più. Non ci sarebbe da sorprenderci se il Como, ad esempio, vincesse lo scudetto".