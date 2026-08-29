Calciomercato Lazio | Ratkov verso il Levante: fumata bianca vicina
29.08.2026 17:55 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore calde per il mercato della Lazio. La rosa biancoceleste va sfoltita, soprattutto in attacco. L'indiziato principale a lasciare la Capitale è Petar Ratkov, che non è mai stato così vicino a salutare il club biancoceleste.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il centravanti serbo è vicinissimo a trasferirsi in Spagna, al Levante. Vanno definiti solo gli ultimi dettagli, si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma la fumata bianca è vicina.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.