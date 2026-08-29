Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "Lo Sporting punta Provstgaard"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Oliver Provstgaard sta facendo parlare di sé. La sua crescita è evidente da quando è arrivato alla Lazio nel gennaio del 2025. Grazie al lavoro con Baroni prima, Sarri poi e Gattuso adesso, il danese sta attirando l'attenzione di diversi club italiani ed europei. Vi abbiamo raccontato dell'interesse dell'Atalanta di Mau, che però non ha trovato seguito.

Ora, secondo quanto raccontato dal portale portoghese Leonino, sul calciatore ci sarebbe lo Sporting Lisbona. Il club lo starebbe tenendo d'occhio in caso di partenza di Gonçalo Inácio, anche se la richiesta della Lazio sarebbe considerata troppo elevata. A Formello infatti vorrebbero 25 milioni di euro per lasciar partire Provstgaard nei giorni finali di mercato: troppi per le casse dei biancoverdi.