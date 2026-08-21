Calciomercato | Lazio, l’Atalanta ci prova per Provstgaard...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Si è parlato tanto di Alessio Romagnoli. Il Qatar, l’Atalanta di Sarri, i contatti, le riflessioni, una separazione sembrata più volte dietro l’angolo e poi rimasta sospesa. Tutto fermo. Ma sull’asse Roma-Bergamo, nelle scorse settimane, si è mosso anche qualcos’altro. E stavolta il nome è quello di Oliver Provstgaard. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, circa due settimane fa l’Atalanta ha effettuato un vero sondaggio per il giovane centrale danese. Eravamo a cavallo tra luglio e agosto, con la Lazio immersa nel lavoro estivo a Formello, quando Cristiano Giuntoli ha contattato Angelo Fabiani. Un pourparler esplorativo, nel quale potrebbe essere entrato anche il gradimento di Maurizio Sarri. Da Bergamo il messaggio è comunque arrivato chiaro: Provstgaard piace. E parecchio.

Curioso, perché questa estate il danese non ha sempre restituito le stesse certezze mostrate in precedenza. Qualche passaggio a vuoto, una preparazione balbettante, forse anche il naturale disorientamento provocato dal cambio tecnico e da una linea difensiva alla ricerca di nuovi riferimenti. Ma sarebbe un errore cancellare quanto fatto prima. Provstgaard aveva iniziato a rubare l’occhio già con Baroni, nonostante uno spazio ancora ridotto, e successivamente aveva sfruttato bene le opportunità avute con Sarri. Evidentemente anche dalle parti di Zingonia se ne sono accorti. Il sondaggio è arrivato fino a una prima idea economica: circa 25 milioni di euro. Una cifra importante per un difensore giovane e ancora in costruzione. Abbastanza, per aprire almeno una discussione.

Non stavolta però. La Lazio ha chiuso la porta, rispedendo al mittente anche l’ipotesi di un’operazione su quelle cifre. Provstgaard non è considerato un calciatore da sacrificare, neppure davanti a una valutazione capace di produrre una plusvalenza importante. Formello vuole costruire nuovi riferimenti difensivi e il danese viene considerato una delle forze giovani dalle quali ripartire. Proprio mentre intorno a Romagnoli continuano a rincorrersi scenari e interrogativi, su Provstgaard la posizione appare molto più netta. Gattuso dovrà lavorarci, restituirgli sicurezza e accompagnarlo nel salto definitivo. Ma il progetto, almeno oggi, è biancoceleste. Venticinque milioni non sono bastati per spostarlo: Provstgaard pianta i piedi. Lì, al centro della difesa, proprio davanti al portiere.