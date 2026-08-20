Calciomercato Lazio | Palmieri (ds Sassuolo): “Pinamonti? Le cose stanno così”
20.08.2026 17:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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C’è ancora il nome di Andrea Pinamonti nella lista della Lazio per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gattuso. Proprio della situazione dell’attaccante del Sassuolo ha parlato il direttore sportivo neroverde Federico Palmieri ai microfoni del TG Rai regionale. Queste le sue parole: “Se Pinamonti non rimarrà è da vedere. Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.