Lazio - Bamba Dieng, operazione in dubbio: cosa sta succedendo

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Dopo l'arrivo a Roma di ieri sera, oggi Bamba Dieng ha effettuato dei controlli approfonditi riguardo le sue condizioni, saltando però la visita (già programmata in tarda mattinata) all'Isokinetic. Per questo al momento non filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione: le prossime ore saranno fondamentali per capire il suo stato fisico.

È arrivato ieri sera a Fiumicino Bamba Dieng, il potenziale nuovo attaccante della Lazio. Svincolato, il 26enne senegalese è reduce da un’esperienza al Lorient e ha un passato segnato da più di qualche problema fisico. Per questo lo staff medico biancoceleste ha programmato per la giornata odierna una serie di controlli approfonditi per valutare al meglio le condizioni dell’attaccante. Bamba Dieng ha svolto nella prima parte della mattinata gli esami strumentali di rito e successivamente era atteso per la seconda parte in Isokinetic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il passaggio in Isokinetic è stato per il momento cancellato. Da attendere quindi i prossimi sviluppi, con ogni scenario ancora aperto: non è da escludere infatti la possibilità che siano semplicemente stati rimandati i test, anche se i precedenti clinici del calciatore sono un dettaglio con cui è inevitabile dover fare i conti.