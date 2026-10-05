Ex Lazio | De Silvestri: "Roma è la mia mamma. Il giorno dell'esordio in biancoceleste..."

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Lorenzo De Silvestri ha rillasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, riservando alcune parole anche sul suo periodo trascorso nella Capitale con la maglia della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Roma è la mia mamma. Mi ha visto nascere, mi ha accompagnato nell’adolescenza. Li sono cresciuto, sono diventato calciatore, realizzando il mio sogno. Quello per Roma non è solo un amore a prima vista, ma cresce sempre di più. Sono andato via che avevo 21 anni, ma lì ci sono i miei genitori, mia sorella, le mie nipoti e i miei amici storici. Quindi per me è ancora il posto sicuro di sempre".

"L'Olimpico? Fa sempre effetto. Vengo a Roma da avversario, quasi da straniero, eppure sono ancora a casa mia, al punto che l’albergo nel quale soggiorniamo è sempre pieno di persone care che mi vengono a trovare. In realtà a me sembra di non essermene mai andato. Inoltre Roma mi ha regalato i due trofei della mia carriera, conquistati nello stadio in cui andavo da bambino e sognavo di fare il calciatore. Apertura e chiusura di carriera e di un cerchio".

"Il giorno dell’esordio in maglia biancoceleste mi sembrava di essere a teatro. Mi sentivo tutti gli occhi addosso, come un grande ballerino o un attore che si esibiscono a teatro. Mette soggezione. Nei derby, con lo stadio pieno, ero emozionato e teso. A volte l’Olimpico mette timore. Ricordo bene il mio debutto in Serie A, contro la Fiorentina. Allo stadio avevo famiglia e amici".