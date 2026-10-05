WOMEN | Italia, Soncin parla in conferenza stampa e cita la Lazio

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Inizia oggi il ritiro della Nazionale Femminile, impegnata nei playoff di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Bielorussia. Il ct delle azzurre, Andrea Soncin, è intervenuto in conferenza stampa prima di iniziare a lavorare col gruppo: "L'importanza delle partite determinano se è il momento della verità o meno. Sono stati quattro mesi in giro per tutto il mondo visto che le ragazze hanno ampliato il loro raggio d'azione per arrivare al meglio a questo momento. C'è consapevolezza dell'opportunità che abbiamo di fronte".

PLAYOFF - "Vedendo come sono focalizzate le ragazze c'è molta fiducia al di là del contesto che troveremo. L'obiettivo è quello di creare squadra, avere l'energia giusta a livello ambientale. Sentire tutto questo affatto attorno a noi ci permette di creare l'ambiente ottimale per creare la squadra a prescindere da quello che troveremo a Tbilisi. C'è attenzione a quello che fanno le altre nazionali, ma siamo concentrate sul nostro percorso".

CONVOCAZIONI - "Le convocazioni vengono fatte secondo i meriti sul campo con i club, esperimenti non mi piace utilizzarla come parola perché toglie qualcosa a quanto stanno facendo. Ci sono tante ragazze giovani su cui abbiamo fiducia per il futuro seguendole settimanalmente e anche le meno giovani non sono esperimenti, ma chiamate ben studiate. Vengono messe sulla bilancia tanti aspetti, c'è attenzione massima".

PORTIERE - "Il campo come sempre determina le scelte, c'è massima fiducia in tutte le ragazze presenti in ritiro. In passato, a parte Laura (GIuliani NdR), non giocava quasi nessuna titolare nei propri club, mentre ora la questione è diversa con Baldi che gioca stabilmente alla Roma, Gilardi al Como Women, mentre Durante viene alternata a Como, ma lo scorso anno è stata titolare alla Lazio".

BIELORUSSIA - "Dirò di creare squadra, servirà energia non solo fisica, ma nel mettere a disposizione tutto quello che abbiamo e creare l'ambiente ottimale indipendentemente dalle avversarie. Le ragazze hanno grande maturità in questo senso. Massima attenzione alla squadra che andiamo ad affrontare per conoscere al meglio le loro caratteristiche. Ha fatto molto bene in Lega C, esprime un buon calcio, molto europee e forti sulle corsie esterne. Siamo molto concentrate su di noi e sull'essere squadra, vogliamo portare avanti il nostro percorso con il massimo rispetto per la Bielorussia. Abbiamo lavorato sulla nostra identità e abbiamo lavorato su questo anche in questi mesi in cui hanno lavorato con i club".

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