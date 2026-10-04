Trapani, Antonini esulta contro Lotito: "Che goduria!". E sulla Reggina...

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© foto di Federico Serra

Il Trapani di Antonini ha battuto la Reggina di Lotito. Prima sconfitta in Serie D per il presidente della Lazio, anche proprietario del club amaranto. A decidere è stato un gol di Jallow per l'1-0 finale. Sui social, proprio il patron Antonini ha esultato per il successo. Di seguito ciò che ha scritto: “Che goduria. Io ci credo ancora e tu? Volete tirare fuori gli attributi e finalmente ripristinare il giusto? Io sto dimostrando che da solo contro tutti non mollo, e riesco a fare calcio alla grande. Immaginate dentro il nostro stadio e con voi al fianco! Oggi finiva 3-0 senza se e ma contro una squadra accreditata a vincere e che oggi è sembrata di due categorie inferiori“.