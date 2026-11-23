Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Su Canale 5 a Pressing la corsa della Lazio in campionato è stata confrontata con quella della Roma e del Como. Carlo Pellegatti ha fissato l'attenzione su un aspetto favorevole alla squadra di Gattuso: "Non ha le coppe la Lazio, è importante. Voi dite sempre Fabregas, Gasperini, è chiaro che la Roma in questo momento è la squadra, insieme alla Lazio, vivace, ma le coppe a febbraio e marzo contano".

Sul peso degli impegni europei: "Spesso abbiamo visto che per chi arriva bene in autunno, poi si ribalta tutto nel bene o nel male a febbraio o marzo. Fossero tutte senza le coppe forse la Roma avrebbe qualcosa in più".

La chiusura è sui tifosi, pronti a riempire tutte le trasferte: "Sui tifosi della Lazio attenzione, perché in trasferta si muovono da popolo che si muove".

