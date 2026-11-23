Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ha fatto molto discutere l'episodio di Parma - Roma in cui Mancini ha tirato i capelli di El Bilal Touré. Come troppo spesso capita il difensore giallorosso è stato graziato dall'arbitro, ma a Pressing su Canale 5 l'ex arbitro Graziano Cesari ha fatto chiarezza: "Ci sono due giocatori che rimangono a terra, sono Touré e Mancini. Sozza ferma il gioco, Touré dice che Mancini gli ha tirato i capelli e ha ragione, non è ancora arrivato il pallone e Mancini non lascia mai i capelli, li trattiene in modo prolungato. Il gesto è molto brutto e meriterebbe il cartellino rosso, non c'è il minimo dubbio. In Real Madrid - Villarreal è successo a Vinicius, ha preso due giornate di squalifica più altre due per proteste, quattro giornate in tutto. Queste cose sono da sanzionare, non c'è nulla da fare".