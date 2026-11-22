Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Nel riscaldamento della partita contro l'Inter, l'Atalanta ha perso il portiere Marco Carnesecchi. Nella sfida alla squadra di Chivu, Sarri ha schierato Marco Sportiello, in attesa di capire l'entità dell'infortunio del classe 2000.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Carnesecchi ha accusato un problema al ginocchio sinistro, con il timore che possa essere il menisco. Nelle prossime ore sono già stati programmati degli esami più approfonditi e nel caso in cui venisse confermata la diagnosi peggiore il portiere salterebbe Lazio - Atalanta di domenica 6 dicembre.

