Atalanta, Carnesecchi ko prima dell'Inter: da valutare per la Lazio
22.11.2026 23:50 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nel riscaldamento della partita contro l'Inter, l'Atalanta ha perso il portiere Marco Carnesecchi. Nella sfida alla squadra di Chivu, Sarri ha schierato Marco Sportiello, in attesa di capire l'entità dell'infortunio del classe 2000.
Secondo quanto riportato da Sky Sport Carnesecchi ha accusato un problema al ginocchio sinistro, con il timore che possa essere il menisco. Nelle prossime ore sono già stati programmati degli esami più approfonditi e nel caso in cui venisse confermata la diagnosi peggiore il portiere salterebbe Lazio - Atalanta di domenica 6 dicembre.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.