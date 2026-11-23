Pazzini: "Lazio favola bellissima ed è tutto meritatissimo"
23.11.2026 02:10 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
A Pressing su Canale 5 si è parlato della Lazio di Gattuso come di una pretendente antagonista dell'Inter per la corsa Scudetto. L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha detto la sua sui biancocelesti: "È la miglior difesa, ma quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima. Tra l'altro tutto meritatissimo perché hanno fatto un super lavoro".
autore
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.