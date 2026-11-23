Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A Pressing su Canale 5 si è parlato della Lazio di Gattuso come di una pretendente antagonista dell'Inter per la corsa Scudetto. L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha detto la sua sui biancocelesti: "È la miglior difesa, ma quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima. Tra l'altro tutto meritatissimo perché hanno fatto un super lavoro".

