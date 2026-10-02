Lazio, Gattuso al top in Europa: davanti anche a Mourinho

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RASSEGNA STAMPA - Come Gattuso non c’è nessuno, è questo che dicono i numeri al momento. Il tecnico ha avuto un avvio sorprendente alla guida della Lazio, contro ogni pronostico considerando la situazione quando è venuto nella Capitale. La classifica, che il calabrese non guarda, dice che i biancocelesti sono primi a 13 punti - seppur con Roma e Inter - frutto di 4 vittorie e 1 pareggio. Dati che, si legge sul Messaggero, lo certificano come la new entry in panchina più impattante tra Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Belgio, Olanda, Turchia, Repubblica Ceca e Polonia. Tra i club che in estate hanno cambiato allenatore, considerando tutti i maggiori campionati Europei, solamente i francesi del Monaco e i portoghesi del Benfica tengono il passo dell’ex Milan. Resta a guardare José Mourinho, subentrato al Real Madrid dopo Xabi Alonso e Arbeloa. Insegue con 12 punti.

L’avvio scintillante è merito anche della svolta tattica, Gattuso ha reso tutti protagonisti coinvolgendo anche le seconde linee. La fascia sinistra è quella che ha inciso di più, da lì derivano il 78% delle occasioni create. Tante note liete, ma altre da affinare come il possesso palla. Su questo punto la Lazio è 14° in Serie A. Un dettaglio rispetto a questo inizio incredibile, il piano prolifico anche a livello personale dell’allenatore.

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