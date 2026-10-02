Ahanor lascia l'Italia di Mancini: giocherà con l'Under 21 di Baldini
Honest Ahanor passa dalla Nazionale maggiore all'Under 21. Il difensore del Crystal Palace si è aggregato al ritiro della squadra di Baldini per partecipare alla gara contro la Polonia di lunedì, fondamentale per ottenere la qualificazione all'Europeo di categoria. Di seguito il comunicato della FIGC.
"Honest Ahanor lascia il raduno della Nazionale maggiore per aggregarsi nelle prossime ore al gruppo della Nazionale Under 21, tornata nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo il successo di ieri sull’Armenia e impegnata lunedì a Pescara con la Polonia in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria.
Il difensore del Crystal Palace non era partito ieri alla volta di Parigi, dove stasera l’Italia affronterà la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League, rimanendo ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano insieme ad altri otto Azzurri".