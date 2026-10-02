Ex Lazio, Mendieta: “Non ho mai pensato ai 90 miliardi. La mia ossessione era…”

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - 90 miliardi per portarlo alla Lazio, i soldi che Cragnotti spese per prendere Mendieta dal Valencia di Cuper. A cui si aggiunse un ingaggio da capogiro. Ma il sapere di essere stato pagato così tanto non ha mai impattato sulla mente dello spagnolo che, al Corriere dello Sport, ha spiegato: “La mia testa La mia testa non ha mai pensato ai 90 miliardi”. L’unica cosa a cui pensava era la Champions League: “Avevo un’altra ossessione: vincere la Champions”.

Soffermandosi ancora sul trasferimento alla Lazio, l’ex biancoceleste ha aggiunto: “Sono stato il colpo da sogno e forse questo ha inciso nelle aspettative, ma eravamo tanti nuovi con un tecnico nuovo e serviva un tempo di adattamento che non mi è stato dato”.

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