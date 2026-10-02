Lazio, Mendieta e la protesta dei tifosi: "Sono tosti. Certe cose non cambiano mai"

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RASSEGNA STAMPA - La protesta dei tifosi della Lazio è arrivata anche all’attenzione di Mendieta che, nell’intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha detto la sua.“Sono tosti i laziali. Certe cose non cambiano mai”, ha chiosato l’ex biancoceleste. Proseguendo, è tornato indietro nel tempo raccontando come era il rapporto con i sostenitori ai suoi tempi: “Erano tanto esigenti, con me il rapporto è stato sempre 10 su 10. Sostegno sempre al top, tifoseria da sogno a prescindere dal risultato”.

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