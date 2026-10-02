Lazio, da Marusic e Dele-Bashiru: chi torna e chi no dopo la sosta

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RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno alla ripartenza della stagione e mister Gattuso, dopo la sosta, potrà contare sul recupero di alcuni giocatori. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il tecnico della Lazio potrà infatti contare di nuovo su Dele-Bashiru, arruolabile sia per la sfida contro il Monza e che potrebbe scendere in campo già nell’amichevole contro la Juve Stabia.

Marusic sta cercando di accelerare mentre di certo alla ripresa sia Cataldi che Rovella saranno ancora ai box così come Gudmundsson che, nei prossimi giorni, farà un nuovo controllo medico ma sarà fuori almeno un mese dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale.

Contro il Monza dovrebbe invece tornare al centro dell’attacco Pinamonti.

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