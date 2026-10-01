Inchiesta arbitri, la Procura FIGC archivia il fascicolo su Rocchi: i dettagli
01.10.2026 22:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Via libera anche dalla Procura Federale della FIGC per l'archiviazione del fascicolo sull'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.
Come riportato da Calcio e Finanza, inoltre, la decisione degli uffici federali è stata avallata dalla Procura generale dello Sport presso il CONI, configurando l'ultimo passaggio burocratico necessario alla chiusura definitiva del procedimento, che fa terminare la vicenda anche a livello federale .
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.