Lazio-Monza, precedenti a favore e l’Olimpico è un fortino

Ripartirà dalla sesta giornata di Serie A il cammino della Lazio, che domenica 11 ottobre alle 15:00 ospiterà all’Olimpico il Monza di Juric per cercare di confermare la testa della classifica dopo aver chiuso da imbattuta le prime cinque gare del campionato.

Sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 24 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Ancor più netto poi il bilancio considerando solo le gare giocate in casa contro il Monza: in 12 match sono arrivate 7 vittorie biancocelesti, 4 pareggi e 1 sconfitta.

L’ultimo precedente risale al rotondo successo interno per 5-1 del 9 febbraio 2025. Più in generale la Lazio ha uno score incoraggiante negli ultimi precedenti contro il Monza: l’ultimo ko risale al 27 aprile 1986, quando i biancocelesti persero 1-0 in casa.