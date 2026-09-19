Lazio, Gattuso svela il retroscena su Belahyane: "È svenuto un paio di volte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'analisi post-gara al termine di Venezia-Lazio, Gattuso ne ha approfittato anche per parlare di quei calciatori che, fino alla scorsa stagione, non sembravano essere all'interno del progetto biancoceleste. Il tecnico, andando indietro nel tempo, ha rivelato un retroscena che ha Belahyane per protagonista:

"Durante il ritiro, Belahyane è svenuto due o tre volte, veniva in ufficio da me e mi chiedeva scusa. Io gli rispondevo ‘non preoccuparti, step by step’. Quando vedo impegno, ragazzi che vogliono imparare, per me è una soddisfazione. Voglio aiutarli, l’importante è non vedere gente lavativa, non ci vado d’accordo".