Lazio, Bazzani: "Gattuso sta mettendo qualità, un lavoro straordinario"

La Lazio ha vinto al Penzo contro il Venezia, conquistando altri tre punti pesantissimi che le consentono di agganciare in vetta Roma e Inter. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, Fabio Bazzani ha commentato così quanto accaduto stasera: "È la dimostrazione che è il calcio a dare i giudizi. Siamo a cinque giornate e si va alla sosta con la Lazio in testa, Gattuso ha dato qualcosa di diverso rispetto a Sarri. Sta mettendo qualità e ha recuperato giocatori come Noslin, Tavares. Sta facendo un lavoro straordinario, è stata dentro la sofferenza e se non sei squadra questo non lo fai".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE