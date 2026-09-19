Lazio, Mandas a LSC: "Non sono sorpreso. Se continuiamo così..."

Ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Christos Mandas. Il portiere greco, MVP della vittoria della Lazio contro il Venezia anche pe ril rigore parato, ha commentato il successo dei biancocelesti.

"Una vittoria importante e pesante perché eravamo fuori casa. Abbiamo dato tutti tutto. Con il cuore. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose. Siamo sempre concentrati sugli obiettivi, qualche volta possiamo andare in difficoltà quando l'avversario alza il ritmo, ma anche noi siamo pericolosi. Nel secondo tempo siamo stati più squadra. Sono contento di poter aiutare la squadra, ma prima delle mie parate i difensori aiutano me. Pensiamo da squsdra, siamo forti insieme. Se mi aspettavo un inizio così? Sì. Lo avevo capito dagli allenamenti. Siamo un gruppo unico".