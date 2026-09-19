Lazio, Frattesi: "Gattuso ha sempre avuto fiducia in me". E sulla Nazionale...

Davide Frattesi è stato protagonista di uno speciale su Dazn che sarà disponibile sull'app nei prossimi giorni. Intervistato da Hernanes, l'ex nerazzurro ha ripercorso - tra gli altri temi - il suo ultimo anno all'Inter e l'arrivo alla Lazio. Prima della sfida col Venezia è andato in onda un piccolo estratto in cui il centrocampista ha parlato della Nazionale, le sue parole: "Ha inciso Gattuso nel mio arrivo alla Lazio. Ci avevo già lavorato in nazionale, avevo sempre visto che aveva tanta fiducia nei miei confronti anche perché all’Inter avevo giocato poco e niente. Nonostante questo continuava a convocarmi, dopo un anno che non si gioca inizi a dubitare di te stesso. Un anno è lungo.

"Col mister avevo parlato prima del trasferimento, il suo consiglio era stato di andare comunque a giocare. Se arrivi in Nazionale con 90’ nelle gambe e in forma è una cosa, se arrivi con 10 minuti a partita è un’altra. Fa la differenza, cerco di aiutare la squadra al massimo poi se queste prestazioni mi aiutano ad andare in Nazionale meglio”.

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