Lazio, i convocati di Gattuso per il Venezia: la scelta su Doekhi

19.09.2026 14:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, i convocati di Gattuso per il Venezia: la scelta su Doekhi
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In vista della sfida contro il Venezia, in programma alle 20.45 al Penzo, mister Gattuso ha diramato la lista dei convocati biancocelesti: c'è Doekhi, ancora out Marusic e Dele-Bashiru.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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