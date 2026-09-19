Lazio, i convocati di Gattuso per il Venezia: la scelta su Doekhi
19.09.2026 14:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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In vista della sfida contro il Venezia, in programma alle 20.45 al Penzo, mister Gattuso ha diramato la lista dei convocati biancocelesti: c'è Doekhi, ancora out Marusic e Dele-Bashiru.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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