Lazio, 24 giocatori schierati da Gattuso: il "segreto" per tenere il gruppo vivo

RASSEGNA STAMPA - La partenza della Lazio ha sorpreso e non poco, inaspettata ha stupito tutti. 10 punti nelle prime quattro giornate, è tra le prime della classifica. Il campo ha ripagato il duro lavoro fatto finora, nessuno è escluso. Gattuso ha premiato tutti, in pochi hanno il posto assicurato e tutti gli altri devono guadagnarselo. In poche gare, si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico ha già utilizzato l’intera rosa: 24 pedine schierate dall’inizio o in corsa, all’appello mancano solamente Cataldi e Przyborek.

Il gruppo, prosegue il quotidiano, sta cercando di tornare ambizioso attraverso la concorrenza interna: ognuno deve dare il meglio per avere lo spazio desiderato. È il mood che regna a Formello e con cui Gattuso si è conquistato anche la fiducia, totale, dello spogliatoio. Le gerarchie sono modificabili e i ballottaggi sono continui, le prestazioni decidono le mosse di partita in partita. Tutti sulla corda, è il miglior modo per spronare il gruppo. Il tecnico chiede massimo impegno e promette apertura nei confronti della rosa in cui nessuno si sente tagliato fuori.

450 minuti complessivi di Mandas, Provstgaard e Zaccagni fino ai 7’ di Diogo Leite. Passando per Sutalo che ne ha messi nelle gambe 83 e Doekhi 360’. Chance per tutti in ogni reparto: Pedraza 169’, Tavares 255' e pure Pellegrini 27’. Marusic - spiega il quotidiano - si è fermato a 108’ per infortunio mentre Lazzari ne ha totalizzati 18’ subentrando, scavalcato da Floriani Mussolini a 324’. Taylor 433' e Frattesi 316' sono i protagonisti fissi a centrocampo, rilanciato Belahyane 246’. Rovella è fermo a 204’ per infortunio. 280’ per Cancellieri, 158’ per Isaksen e 119’ per Noslin. Infine, i primi 96’ di Pinamonti e i 28’ di Gudmundsson.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE