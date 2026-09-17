Palladino: "Sono venuto a vedere Bologna-Lazio, ero curioso di Gattuso"
17.09.2026 18:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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© foto di Federico De Luca 2026
Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico rossoblù è stato presentato in conferenza stampa presso il centro sportivo "Nicolò Galli" e durante le sue dichiarazioni ha riservato alcune parole anche sulla nuova Lazio di Gattuso, che l'allenatore ha visto al Dall'Ara nella prima uscita stagionale. Di seguito il suo intervento: "Sono venuto a vedere Bologna-Lazio. Quel weekend ho guardato tre partite diverse per studiare i nuovi allenatori. Ero curioso di Tedesco così come di Gattuso".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.