Lazio, la rinascita di Belahyane: da comparsa a protagonista
17.09.2026 12:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane si è ripreso la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, la rinascita del mediano marocchino è raccontata soprattutto dai numeri: 244 minuti accumulati nelle prime cinque partite, che corrispondono già al 40% dei 612 minuti dello scorso anno con Sarri.
Transita da comparsa a protagonista, dunque, il classe 2004, che favorito dall'emergenza che ha colpito il centrocampo ha colto l'opportunità per rimettersi in mostra nel giro di poche settimane.
Gattuso ne aveva bisogno, e Reda ha risposto presente: adesso è diventato una soluzione su cui il tecnico della Lazio è consapevole di poter contare.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.