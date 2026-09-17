Lazio, la rinascita di Belahyane: da comparsa a protagonista

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RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane si è ripreso la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, la rinascita del mediano marocchino è raccontata soprattutto dai numeri: 244 minuti accumulati nelle prime cinque partite, che corrispondono già al 40% dei 612 minuti dello scorso anno con Sarri.

Transita da comparsa a protagonista, dunque, il classe 2004, che favorito dall'emergenza che ha colpito il centrocampo ha colto l'opportunità per rimettersi in mostra nel giro di poche settimane.

Gattuso ne aveva bisogno, e Reda ha risposto presente: adesso è diventato una soluzione su cui il tecnico della Lazio è consapevole di poter contare.