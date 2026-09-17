NEWS | Helen Mirren, l'incredibile siparietto da Jimmy Fallon: "Forza Lecce!" - VD
17.09.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un siparietto che ha quasi dell’incredibile quello andato in scena durante il Tonight Show Starring Jimmy Fallon che ha visto protagonista Helen Mirren, attrice britannica. Tutto è nato durante il monologo di Jimmy Fallon che stava raccontando i risultati di un sondaggio secondo cui i tifosi dei New York Giants sarebbero tra i più volgari nello sport... <<< HELEN MIRREN >>>
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