Lazio, Floriani Mussolini stravolge le gerarchie: una risorsa preziosa per Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Dalla panchina contro il Mantova al cambio di passo e di destino: Floriani Mussolini rimescola le gerarchie sulle fasce. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il classe 2003 si è fatto subito trovare pronto alla prima grande occasione in carriera, quando a Bologna è subentrato a Marusic infortunato dopo 19 minuti: la rete decisiva di Frattesi al Dall'Ara nasce proprio da una sua rimessa lunga.

A Udine, l'ex Cremonese, aveva dimostrato velocità e grande personalità, riconfermandosi nel big match contro il Milan quando aveva mandato in tilt Estupinan nel primo tempo, convincendo Gattuso a puntare su di lui.

Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, Floriani Mussolini al quarto anno tra i professionisti è diventato importante nella squadra che lo ha cresciuto. Adesso c'è il Venezia e sarà lui a partire sulla fascia destra: in attesa del rientro di Marusic, Romano vuole confermarsi una risorsa preziosa con ampi margini di crescita.