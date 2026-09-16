Italia, Immobile: "Felicissimo di questo ruolo". E fissa l'obiettivo...

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L'ex bomber della Lazio Ciro Immobile è pronto a iniziare una nuova avventura come capo delegazione della Nazionale Under 16. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport ecco le sue parole in merito e non solo: “Non mi aspettavo che tutto partisse così velocemente. Sono felicissimo di questo ruolo, posso ripartire da capo con i ragazzi. Ieri abbiamo fatto una bella partita contro la Spagna, potevamo anche vincere”.

“Posso aiutare, obiettivo primario. In tutti i sensi, senza intralciare il lavoro che è già partito con mister Costantino. Bisogna far sentire ai ragazzi quel senso di appartenenza che serve per la maglia della Nazionale”.

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