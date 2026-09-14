Luis Alberto: "La Lazio è arrivata all'ultimo. Che intesa con Immobile..."

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Intervistato dal portale spagnolo abc.es, Luis Alberto è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Lazio, ricordando com'è nato il suo trasferimento e l'intesa in attacco con Ciro Immobile. Di seguito le sue parole: "Sono arrivato alla Lazio l'ultimo giorno di mercato, quasi inaspettatamente. Avevo disputato una buona stagione al Deportivo La Coruña ed ero pronto a restare al Liverpool per l'ultimo anno di contratto. Avevo persino raggiunto un accordo verbale con un altro club per tornare nella Liga l'anno successivo, ma poi è spuntata quell'opportunità all'ultimo minuto".

"Ci sono andato senza pensarci troppo e all'inizio ho faticato parecchio. Non mi godevo la quotidianità; andavo agli allenamenti sentendomi completamente distaccato. Avevo bisogno di aiuto per ritrovare la mentalità giusta per il calcio, altrimenti avrei smesso. Ho iniziato a lavorarci e, nel giro di pochi giorni, tutto è cambiato. E poi sai come è andata: anno dopo anno, giocando ogni partita, divertendomi e competendo ai massimi livelli".

"Con Immobile ho trovato subito l'intesa, proprio come è successo con quasi tutti gli attaccanti con cui ho giocato in carriera. Attacca lo spazio e ama segnare. Ognuno poi ha i propri punti forti, e il mio era fare assist. È una cosa che amo fare. Lui sapeva che, se avesse fatto un movimento, la palla gli sarebbe arrivata. Ciro è una leggenda alla Lazio e lo sarà sempre. Ha vinto la Scarpa d'Oro, e lo ha fatto in un'annata in cui competeva con campioni del calibro di Messi e Cristiano Ronaldo. Non è un'impresa da poco".