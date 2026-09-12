FORMELLO - Lazio, prima della sosta c'è il Venezia: Gattuso conta le assenze

12.09.2026 22:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, prima della sosta c'è il Venezia: Gattuso conta le assenze
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FORMELLO - Lazio racciuffata dal Milan. La doppietta di Moreira riprende i gol di Cancellieri e Noslin, fermando il risultato sul 2-2. Ora l'ultimo impegno dei biancocelesti prima della sosta, attesi sabato prossimo a Venezia per la quinta di giornata di campionato.

Proverà a tornare Dele-Bashiru, almeno per la panchina. È fermo dalla prima giornata di campionato per un problema ai flessori, proverà ad anticipare il rientro prima della pausa. Sicuramente mancheranno Doekhi (operato alla mano sinistra), Rovella e Marusic: si rivedranno a ottobre per la partita contro il Monza.

Per la gara dell'Olimpico, Cataldi era tra i convocati. Arriva da un lungo recupero dopo l'operazione per la pubalgia, non è ancora al top della forma. Servirà tempo per rivederlo davvero in campo. In settimana la ripresa: la preparazione si chiuderà venerdì pomeriggio con la rifinitura.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.