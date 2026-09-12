Lazio - Milan, Doekhi all'Olimpico per sostenere i compagni
12.09.2026 17:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Danilho Doekhi non è in campo con la squadra perché, come raccontato, si è operato alla mano. L'olandese però, ha deciso comunque di sostenere i propri compagni vista l'importanza del match. Il centrale è arrivato all'Olimpico e si accomoderà in tribuna per assistere alla partita.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.