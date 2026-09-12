Lazio, le condizioni di Doekhi: il comunicato del club
12.09.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso una nota all'interno del comunicato per la lista dei convocati di Lazio - Milan, il club biancoceleste ha reso noto che Danilho Doekhi si è operato alla mano. Di seguito il testo: "Nella giornata di ieri, Danilho Doekhi è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.