Vieri: "I tifosi si godano la Lazio. Frattesi un super acquisto"

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RASSEGNA STAMPA - Christian Vieri, ex centravanti della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del Messaggero in vista della sfida contro il Milan. Tra i temi affrontati, c'è anche il mercato e la partenza sprint dei biancocelesti: "Partenza stratosferica, quasi imprevedibile considerando come era iniziata la stagione. L'eliminazione dalla Coppa Italia e tante polemiche perché l'Italia è sempre il paese delle contestazioni. Ora è in testa, se la godano questa squadra, perché non credo che alla ventesima giornata si troverà in questa posizione".

Il tutto con un mercato a saldo zero: "E vi pare poco? Ma scusate, chi è che spende in Serie A? Chi ha soldi da investire? Adesso solo il Como, che ha avuto la forza di prendere Nico Paz e Kean pagandoli 100 milioni. Ne vedete altri che tirano fuori denari? Milan e Juve sono rimaste fuori dalla Champions, non dimenticatevelo mai. Tra un anno il Como sarà da scudetto".

Ci sono acquisti che fanno la differenza, in pochi riescono ad avere l'impatto che ha avuto Frattesi in queste prime settimane con l'aquila sul petto: "Un super acquisto e un grande calciatore. Davide ha fatto bene a scegliere questa strada perché nell'Inter giocava poco e lui aveva bisogno di sentirsi di nuovo importante. Avete visto? Tre gol in tre partite, nessun centrocampista conosce i tempi di inserimento setto porta come lui".