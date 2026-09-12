Lazio, Marcolin: "Gattuso-Sarri come Chivu-Inzaghi. La squadra si diverte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Lazio - Milan è la grande sfida del sabato, con i biancocelesti che arrivano a punteggio pieno. Ai microfoni di DAZN ha detto la sua l’ex centrocampista Dario Marcolin: “L’anno scorso Lazio - Milan l’ho fatta io come telecronaca ed è stata l’unica volta che il pubblico c’era a e la Lazio ha vinto 1-0. Lì c’era la difficoltà per le prime volte a giocare senza il pubblico ed era un disagio, oggi è quasi uno stimolo, cercare di fare bene per riportare la gente allo stadio”.

Poi Marcolin si è soffermato sul lavoro di Gattuso: “Ha dato un’idea di gioco, secondo me ha cavalcato la situazione di Sarri mettendo dentro le sue idee. Un po’ quello che ha fatto Chivu con Inzaghi, stesso modulo, però con idee e obiettivi diversi”.

Infine un punto sui singoli: “Oggi la Lazio gioca, si diverte, ha fatto due vittorie su tre fuori casa, e questo è un segnale importante, ma soprattutto è una squadra corta, è una squadra che ha ritrovato dei leader, come Frattesi, Zaccagni stesso, il leader difensivo che non ci si aspettava è anche Mandas che ha fatto delle parate importanti nelle prime partite. Quello che mancava alla Lazio in questo momento lo stanno tirando fuori”.