Lazio, Pinamonti su Frattesi: "La sua mentalità? Sono sicuro che..."

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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, in occasione del media day desitnato alle tv, Andrea Pinamonti ha parlato anche dell'arrivo di Frattesi e della mentalità che cercheranno di portare nello spogliatoio:

"Frattesi porterà la mentalità vincente che ha acquisito all'Inter. Io posso portare esperienza, non sono più giovanissimo e ne ho accumulata un po'. In questo gruppo ci sono tanti giovani, quindi cercherò di mettermi a disposizione e rispondere alle loro domande".