Albertini: “Stupito dalla partenza della Lazio. Quello che sta succedendo..."

11.09.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Albertini: “Stupito dalla partenza della Lazio. Quello che sta succedendo..."
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RASSEGNA STAMPA - In vista della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan si ritroverà a indossare i panni del doppio ex Demetrio Albertini. Che proprio nella marcia di avvicinamento al match ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Tra i temi toccati anche la partenza inaspettata della Lazio, su cui Albertini non ha dubbi: “Onestamente no, non me l’aspettavo: una sorpresa anche se dopo tre partite è evidentemente presto per dare giudizi”. 

Dalla partenza al momento che si respira in casa Lazio: “Sono stupito perché certo non può passare inosservato quanto sta succedendo a Roma, con tutte le difficoltà dell’ambiente esterno che potrebbero ripercuotersi sul gruppo, allenatore, staff e giocatori, e invece sembra proprio non stia succedendo”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.