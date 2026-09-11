Albertini: “Stupito dalla partenza della Lazio. Quello che sta succedendo..."

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RASSEGNA STAMPA - In vista della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan si ritroverà a indossare i panni del doppio ex Demetrio Albertini. Che proprio nella marcia di avvicinamento al match ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Tra i temi toccati anche la partenza inaspettata della Lazio, su cui Albertini non ha dubbi: “Onestamente no, non me l’aspettavo: una sorpresa anche se dopo tre partite è evidentemente presto per dare giudizi”.

Dalla partenza al momento che si respira in casa Lazio: “Sono stupito perché certo non può passare inosservato quanto sta succedendo a Roma, con tutte le difficoltà dell’ambiente esterno che potrebbero ripercuotersi sul gruppo, allenatore, staff e giocatori, e invece sembra proprio non stia succedendo”.