Lazio, la protesta non arretra: i numeri dell'Olimpico contro il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nessun passo indietro, nessun ripensamento. I tifosi della Lazio non torneranno sulla loro decisione e, anche contro il Milan, l’Olimpico non vedrà la loro presenza. Il ds Fabiani ha provato a mediare nelle scorse ore chiedendo un dialogo tra le parti ma, di fatto, ad oggi nulla è cambiato.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i supporter biancoceleste continueranno a portare avanti la loro protesta a prescindere che la squadra di Gattuso vinca o perda.

Per la sfida dell’Olimpico contro il Milan sono stati venduti circa 13mila biglietti che si vanno a sommare ai 4.000 abbonati, escludendo gli ‘Aquilotti’ visto che si tratta di un big match. Il rischio, concreto, è però che ci siano più tifosi rossoneri che biancocelesti. La Lazio inizialmente aveva messo a disposizione solo il settore ospiti ma, andato sold out, ha deciso di sbloccare altri mille posti nei settori 15A e 15B. La capienza dei Distinti Sud-Ovest è quindi integrale con 5.765 spettatori con appena 800 posti che mancavano per il sold out.

Ai 5.000 tifosi rossoneri vanno poi aggiunti tutti coloro che hanno deciso di acquistare un biglietto in Tribuna Monte Mario.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.