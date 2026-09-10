Fenerbahce, sorpresa dopo l’1-1 contro la Roma: l’allenatore si è dimesso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il post Fenerbahce - Roma è stato particolarmente intenso per quanto riguarda il club turco. Dopo l’1-1 del Sukru Saracoglu, durante la conferenza stampa a margine della partita, l’allenatore della squadra di Istanbul Ismail Kartal ha rassegnato le dimissioni.

Il mister, appena arrivato in sala stampa, ha lasciato di stucco i cronisti presenti: “Lascio il mio compito. Non voglio domande, mi dimetto per il bene del club e della squadra. Auguro a tutti una buona serata, con il desiderio di non tornare più”. A quel punto si è alzato e ha lasciato la conferenza senza rilasciare ulteriori spiegazioni.

Kartal era arrivato sulla panchina del Fenerbahce a giugno e, oltre alle quattro partite di Super Lig turca, con due vittorie e due sconfitte, ha guidato la squadra nei tre turni preliminari contro Gornik Zabrze, Sturm Graz e Lione per la qualificazione alla fise campionato di Champions League.