Lazio | Pinamonti, la caviglia preoccupa: l'attaccante a rischio per il Milan?
09.09.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - La trasferta di Udine ha lasciato sorrisi ma anche qualche piccola preoccupazione. Andrea Pinamonti, come scrive il Messaggero, è in dubbio per la sfida contro il Milan. Il centravanti della Lazio ha rimediato una botta alla caviglia durante la partita di Udine, che lo ha costretto a fermarsi. Oggi sono previsti gli esami strumentali per valutare l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Solo dopo gli accertamenti si capirà se Pinamonti potrà essere regolarmente a disposizione di Gattuso contro i rossoneri.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.