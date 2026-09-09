Lazio | Pinamonti, la caviglia preoccupa: l'attaccante a rischio per il Milan?

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RASSEGNA STAMPA - La trasferta di Udine ha lasciato sorrisi ma anche qualche piccola preoccupazione. Andrea Pinamonti, come scrive il Messaggero, è in dubbio per la sfida contro il Milan. Il centravanti della Lazio ha rimediato una botta alla caviglia durante la partita di Udine, che lo ha costretto a fermarsi. Oggi sono previsti gli esami strumentali per valutare l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Solo dopo gli accertamenti si capirà se Pinamonti potrà essere regolarmente a disposizione di Gattuso contro i rossoneri.