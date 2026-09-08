Piantanida sorpreso dalla Lazio: "Difficile insediare le prime quattro, ma..."
08.09.2026 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TMW Radio
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Anche Franco Piantanida, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Lazio. E il suo giudizio, dopo le prime tre giornate di Serie A, concluse con la vittoria dei biancocelesti è assolutamente positivo. Il giornalista ha alzato l'asticella anche relativamente agli obiettivi della squadra di Gattuso: se le prime quattro sono diffiicili da insediare, dal quinto posto in giù puà accadere di tutto. E la Lazio potrebbe essere una delle protagoniste. Ecco il suo pensiero:
"È una sorpresa. Oggi le prime quattro sono Inter, Napoli, Roma e Como. Difficile insidiarle, dal quinto posto in giù può succedere di tutto, e c'è anche la Lazio".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.