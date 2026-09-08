Lazio, Mandas parla ai tifosi: "Grazie per il fantastico supporto!" - FOTO

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Tre su tre. Lazio a punteggio pieno in campionato: battuto anche l'Udinese dopo le vittorie contro il Bologna e il Genoa. Il successo è arrivato grazie alle reti di Frattesi prima e di Gudmundsson poi, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Karlstrom. Sui social, Christos Mandas ha esultato per il risultato pubblicando alcuni scatti della partita su Instagram: "Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo!", ha scritto rivolgendosi ai tifosi presenti nel settore ospiti. Di seguito il post.