Lazio, Mandas parla ai tifosi: "Grazie per il fantastico supporto!" - FOTO
08.09.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tre su tre. Lazio a punteggio pieno in campionato: battuto anche l'Udinese dopo le vittorie contro il Bologna e il Genoa. Il successo è arrivato grazie alle reti di Frattesi prima e di Gudmundsson poi, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Karlstrom. Sui social, Christos Mandas ha esultato per il risultato pubblicando alcuni scatti della partita su Instagram: "Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo!", ha scritto rivolgendosi ai tifosi presenti nel settore ospiti. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.