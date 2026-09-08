Lazio, scelto il numero di maglia di Diogo Leite: ecco quale

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale portoghese arriva da svincolato dopo l'esperienza in Germania all'Union Berlino. Per la sua nuova avventura in biancoceleste, il classe '99 ha scelto il numero 2, lasciato libero da Gigot dopo che proprio di recente ha rescisso il suo contratto con il club di Formello. Prima ancora l'hanno vestito Hoedt, Ciani, Stendardo, Lichtsteiner e Paolo Negro, tra gli altri.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03