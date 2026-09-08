Lazio, Cucchi: "Gattuso meriterebbe le scuse da più di qualcuno"

Vince ancora la Lazio di Gattuso che fa 3 su 3 in questo inizio di campionato. 9 punti in totale frutto delle vittorie su Bologna, Genoa e Udinese e una squadra che sembra ogni giorno di più assimilare il metodo di gioco del tecnico.

Proprio di Gattuso ha parlato Riccardo Cucchi, queste le sue parole: "È una persona seria, ci mette sempre la faccia, sa caricare il gruppo, gioca un calcio lineare e di profondità. Gattuso meriterebbe le scuse da più di qualcuno. A prescindere da quello che sarà il campionato della Lazio".

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