VIP | Martina e Gianmarco, amore a gonfie vele ma è derby in famiglia - FT

La storia d'amore tra Martina De Iannon e Gianmarco Steri prosegue a gonfie vele nonostante sia riniziato il campionato di Serie A che li vede assolutamente avversari. Gianmarco è infatti tifoso della Lazio, Martina della Roma e proprio nella serata di ieri, dopo la sfida atra Udinese e Lazio vinta dalla squadra di Gattuso... <<< GIANMARCO E MARTINA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini