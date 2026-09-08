VIP | Martina e Gianmarco, amore a gonfie vele ma è derby in famiglia - FT

08.09.2026 13:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
VIP | Martina e Gianmarco, amore a gonfie vele ma è derby in famiglia - FT

La storia d'amore tra Martina De Iannon e Gianmarco Steri prosegue a gonfie vele nonostante sia riniziato il campionato di Serie A che li vede assolutamente avversariGianmarco è infatti tifoso della LazioMartina della Roma e proprio nella serata di ieri, dopo la sfida atra Udinese e Lazio vinta dalla squadra di Gattuso... <<< GIANMARCO E MARTINA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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