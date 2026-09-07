Calciomercato Lazio | Da Brozovic a Icardi: come stanno le cose

07.09.2026 08:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Da Brozovic a Icardi: come stanno le cose
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RASSEGNA STAMPA - Mercato chiuso, o forse no. Due posti ancora disponibili in lista lasciano aperto ogni spiraglio per quanto, come vi abbiamo raccontato ieri, al momento i movimenti sembrano ormai terminati in casa Lazio.

Eppure, riporta l’edizione odierna del Messaggero, la Lazio continua a monitorare sia Brozovic che Icardi. Il primo dopo lo svincolo dall’Al-Nassr rimane un’opzione a centrocampo qualora non dovessero arrivare garanzie dai recuperi di Cataldi e Rovella, il secondo invece continua a essere un nome nella mente di Lotito.

Entrambe le strategie sono però poco percorribili in questo momento: Icardi ha già avuto modo di dire più volte di no alla Lazio e non convince del tutto Gattuso, mentre Brozovic è un nome esclusivamente monitorato finora, senza alcun tentativo concreto andato in scena. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.