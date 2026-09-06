Lazio, Frattesi spiega: "Inter? Ho qualche rimpianto. Ma niente rivincita"

06.09.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Frattesi spiega: "Inter? Ho qualche rimpianto. Ma niente rivincita"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista concessa ai cronisti in occasione del media day, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato della sua scelta di vestire la maglia biancoceleste e del suo passato all'Inter. Di seguito le sue parole: “Non ho un senso di rivincita nei confronti dell'Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po' di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.