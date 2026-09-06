Lazio, Frattesi spiega: "Inter? Ho qualche rimpianto. Ma niente rivincita"
06.09.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In un'intervista concessa ai cronisti in occasione del media day, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato della sua scelta di vestire la maglia biancoceleste e del suo passato all'Inter. Di seguito le sue parole: “Non ho un senso di rivincita nei confronti dell'Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po' di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.