Lazio, Frattesi spiega: "Inter? Ho qualche rimpianto. Ma niente rivincita"

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In un'intervista concessa ai cronisti in occasione del media day, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato della sua scelta di vestire la maglia biancoceleste e del suo passato all'Inter. Di seguito le sue parole: “Non ho un senso di rivincita nei confronti dell'Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po' di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".