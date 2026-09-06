Lazio, che traguardo per Floriani Mussolini: toccate 100 presenze tra i pro - FOTO

Traguardo importante nella giovane carriera di Romano Floriani Mussolini. Il terzino della Lazio grazie alla gara giocata contro il Genoa allo stadio Olimpico ha infatti raggiunto le 100 presenze tra i professionisti.

Un primo step prestigioso nella crescita di Floriani Mussolini, che ha giocato 32 gare in Serie C con il Pescara, 37 in Serie B con la Juve Stabia e 31 in Serie A finora, di cui 29 con la Cremonese e 2 con la Lazio, per un bottino destinato a salire già lunedì contro l’Udinese.

Anche l’agenzia del giocatore della Lazio, gestito da Federico Pastorello, ha voluto celebrare sui social il traguardo: “Un altro importante traguardo nel percorso di Romano Floriani Mussolini, che ha ufficialmente raggiunto 100 presenze nel calcio professionistico. Da Pescara alla Juve Stabia, fino a Cremonese e Lazio, Romano ha continuato a crescere, a guadagnare esperienza e ad affermarsi in ogni step della sua carriera. Complimenti, Romano! Siamo fieri della tua avventura finora e non vediamo l’ora di festeggiare le prossime 100!”. Di seguito il post.